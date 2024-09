A Venezia promosso un video su Ascoli città europea dello Sport

Ascoli si proietta ufficialmente verso un 2025 che dal punto di vista sportivo offrirà una vetrina importante. Quella che tra qualche mese diventerà la città europea dello sport si è resa protagonista dell’81esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove si è svolta la presentazione della quarta edizione dell’Aces international video awards. Dal punto di vista delle strutture però ora bisognerà stringere i tempi e accelerare per consentire agli interventi programmati di giungere ad ultimazione prima del fatidico momento. Qualche polemica negli ultimi giorni si è registrata in relazione alla piscina comunale che doveva riaprire i battenti. Le cose non sono andate così per via di un guasto e la messa in funzione è slittata di qualche giorno tra i malumori degli utenti. Tra gli altri rilevanti lavori invece c’è quello che riguarda la pista di atletica del campo scuola. Qui dopo una vera e propria Odissea pare si sia riusciti a trovare il bandolo della matassa. L’ostacolo è stato superato recentemente grazie ad una trattativa condotta dall’assessore Nico Stallone con la vecchia ditta che si era aggiudicata l’intervento rientrando nei canoni dei bandi europei, ma con poca esperienza nell’esecuzione di lavori simili. Adesso a completare il tutto sarà una nuova impresa del settore. Il costo complessivo resta di 600mila euro anche grazie alla cessione dei materiali e al ribasso. Decidere di non andare in causa ha permesso all’amministrazione di evitare il rischio di vedere l’impianto chiuso per oltre un’annata in attesa del responso del giudice.

Sabato infine è stata una giornata particolarmente significativa che ha visto l’assessore Stallone intervenire nello spazio allestito dalla regione Veneto - Veneto film commission, per portare i saluti del sindaco Marco Fioravanti e raccontare l’esperienza che ha portato Ascoli ad ottenere anche il riconoscimento agli Aces international video awards 2023. "Stiamo investendo molto nello sport – spiega il sindaco Marco Fioravanti – e aver trionfato rappresenta un motivo di orgoglio perché crediamo molto nell’importanza dello sport dal punto di vista fisico, sociale ed etico". Soddisfatto anche l’assessore Stallone che aggiunge: "A Venezia il nostro video è stato molto apprezzato. Le immagini testimoniano quanto realizzato in questi anni a livello sportivo e siamo felici di aver vinto un premio di grande prestigio. Nel video abbiamo racchiuso i valori che uniscono sport, cinema e turismo sportivo, in modo creativo ed emozionale".

Massimiliano Mariotti