A Villa Sant’Antonio 600mila euro per riqualificare piazza Libertà

Nuovo lifting per piazza della Libertà, a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama, che finisce sotto i ‘ferri’. Grazie al Pnrr (Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono stati finanziati 6oomila euro per dare nuovo smalto alla piazza principale della cittadina, che nel corso degli anni ha subito danni di usura, ma anche di atti vandalici. E’ stato allestito il cantiere che prevede la copertura della parte rialzata, dove dovrebbero essere realizzati spettacoli e manifestazioni, in modo che l’area potrà essere utilizzata anche in caso di pioggia. Verranno sistemati alcuni pilastri in metallo e un tendone da copertura. L’assessore ai lavori pubblici, Marco Mattoni ci ha spiegato che l’intervento oltre alla copertura prevede anche la sistemazione delle lastre di porfido e marmo degli scalini, delle fioriere, una serie di interventi sulla pavimentazione della piazza, un’autentica opera di rigenerazione. "Si tratta di un intervento _ ha detto l’assessore Mattoni _ che mira a ridare smalto e vitalità alla piazza principale della città, per consentire lo svolgimento dei lavori al momento abbiamo circoscritto solo l’area interessata, per questo il mercato settimanale potrà continuare ad essere svolto tranquillamente lungo via delle Partigiane, un pezzo di piazza, fino a piazzale De Meo". L’auspicio è che si possa trovare un modo per utilizzare la piazza costata 3 milardi di lire e che è rimasta sempre abbandonata al suo destino, un’autentica cattedrale nel deserto.

Maria Grazia Lappa