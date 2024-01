A14, al via la petizione per la terza corsia

Mentre prosegue il dibattito sulla necessità di realizzare la terza corsia sull’autostrada A 14, in sede oppure con l’arretramento, il presidente dell’Associazione Smart Piceno, Pietro Colonnella, ha varato una petizione popolare che può essere firmata anche per whatsapp oppure on line cliccando su: https://chng.it/tTF2mmxLV . La raccolta di firme ha per oggetto ’Autostrada A 14 3* corsia subito’. Con quest’azione si chiede la realizzazione della terza corsia autostradale Porto Sant’Elpidio, San Benedetto, Giulianova (attacco dell’autostrada A 14 con l’A 24 per Roma, 65 Km di lunghezza, con inizio lavori da San Benedetto a Pedaso, 26 Km, poiché è il tratto più critico, con incidenti e più vittime di tutta la rete autostradale d’Italia. "La terza corsia è la soluzione più concreta perché può essere realizzata, in gran parte, allargando la sede attuale ed eventualmente operando una leggera variante nei pochi tratti dove la terza corsia in sede fosse tecnicamente impossibile – scrive Pietro Colonnella – Per sostenere questa petizione basta rispondere: ’OK, appoggio questa richiesta di Smart Piceno per migliorare l’autostrada’, oppure più semplicemente ’OK’, a questo mio numero su whatsapp 3293606302". Per avere informazioni si può chiamare il 351.7806366. o scrivere a www.smatpiceno.it. Intanto, dopo la pausa natalizia, sono ripresi i lavori lungo il tratto autostradale a cavallo fra il territorio di Ascoli Piceno e Fermo. I cantieri, sospesi il 20 dicembre, sono stati riaperti sulla carreggiata nord e sono relativi al piano di sicurezza delle quattro gallerie tra Grottammare e Padaso.

La cantierizzazione è la stessa adottata dall’inizio del 2023 e portata avanti fino a prima delle feste, con la deviazione di carreggiata in direzione Ancona solo in orario notturno, dalle 22 alle 6 per alleggerire la presenza dei cantieri lungo l’autostrada. Durante le ore del giorno, dalle ore 6 alle 22, la circolazione è prevista su una sola corsia per senso di marcia, con la possibilità di aprirne una seconda in caso di necessità e nella direzione di marcia che presenta i maggiori disagi. Inevitabili i rallentamenti e gli incolonnamenti che sono subito ripresi nelle ore di punta, in particolare quando si incontrano in fila indiana molti autotreni che viaggiano a bassa velocità. Ora i lavori andranno avanti con i cantieri fino alle prossime festività di Pasqua, quando vi sarà una nuova interruzione dei cantieri per facilitare la viabilità ai vacanzieri.

Marcello Iezzi