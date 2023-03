"A14, arretramento e sicurezza: no alle decisioni affrettate"

Nel dibattito in corso sull’adeguamento del tracciato dell’A14, da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto del Tronto, desideriamo portare un contributo sul tema della sicurezza che, insieme ad altre tematiche, concorre alla richiesta di uno studio di prefattibilità anche per l’ipotesi dell’arretramento da Porto Sant’Elpidio. Il tema della sicurezza è considerato scopo primario dall’art.1 comma 1 del Nuovo Codice della Strada e dalla Direttiva Europea 2008114CE sulle Infrastrutture Critiche. Da un’analisi dei dati Istat disponibili si evince chiaramente la pericolosità di questo tratto autostradale. Analizzando i dati ISTAT pubblicati tra il 2001 ed il 2021 per il tratto autostradale dell’A14 tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto emergono le seguenti evidenze: Il numero di morti annui medi sono 3.6, mentre il numero di feriti annui medi sono 200.1. Se consideriamo un altro tratto similare come quello teramano tra il fiume Tronto e Pineto, per lo stesso periodo osserviamo i seguenti risultati: Il numero di morti annui medi sono stati 2.7, mentre il numero di feriti annui medi sono stati 147. È pertanto di palese evidenza che il tratto delle Marche sud è molto più pericoloso di altri tratti e che i lavori per la manutenzione non possono che aumentare l’indice...