A14, due incidenti in galleria: nuova giornata di passione

Ascoli, 21 gennaio 2025 – Due tamponamenti sono avvenuti ieri nella stessa galleria di Montesecco (Grottammare), carreggiata nord dell’A14, a distanza di circa quattro ore l’uno dall’altro. Quello più grave è accaduto alle 11,30 ed ha visto coinvolti due cittadini che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo che si è schiantata contro un camion che la precedeva. Il conducente dell’auto, E. R, macedone di 31 anni, con targa svizzera, appena entrato nel tunnel, dov’era in atto un rallentamento, forse a seguito di un cantiere, ha tamponato violentemente un camion, centrando lo spigolo sinistro. L’auto è andata completamente distrutta. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza, in gravissime condizioni. L’uomo è stato intubato sul posto dal medico del 118 e dal rianimatore che presta servizio sul velivolo, per danni alla testa e al torace con le vie respiratorie semi occluse. Il personale dell’eliambulanza, che non è riuscita ad atterrare sul posto come talvolta avviene, è stato prelevato e condotto in autostrada dall’equipaggio della Misericordia. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale di San Benedetto in codice giallo. Sul luogo del sinistro, oltre al personale sanitario della potes -118 di San Benedetto e del velivolo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, la polizia autostradale della sotto sezione di Porto San Giorgio e il personale della società Autostrade per l’Italia del 7° tronco di Pescara.

La viabilità sulla carreggiata nord è stata chiusa con uscita obbligatoria al casello di San Benedetto e rientro in quello di Pedaso, per la durata di circa due ore durante le quali si è formata una coda di 5 chilometri. La strada è stata riaperta alle ore 13, dopo i rilievi tecnici del sinistro per opera della polstrada e la rimozione dei mezzi coinvolti, che sono stati posti sotto sequestro nel rispetto di quanto prevede il codice della strada in queste circostanze e la pulizia della carreggiata interessata dal sinistro. Per consentire il rapido smaltimento dell’incolonnamento, la società Autostrade per l’Italia ha riaperto tutte le corsie disponili. Durante la chiusura dell’autostrada la viabilità è stata dirottata sulla statale Adriatica, dove il traffico nei centri abitati di Porto d’Ascoli, San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima si è subito congestionato, come accade sempre in questi casi. Intorno alle 15,50, nel medesimo punto, si è registrato un tamponamento: fra un pullman, una Mercedes GLA e un camion. Nell’incidente è rimasto ferito L.M. di 66 anni residente a Fasano. L’uomo è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di San Benedetto avendo subito contusioni a una gamba. Anche in questo caso ci sono stati chilometri di coda. La viabilità è stata riaperta alle 17,25.