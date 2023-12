A14, fra tre anni i lavori per i nuovi tunnel

Partiranno fra tre anni, i lavori di adeguamento dell’A14 nel tratto da San Benedetto a Pedaso: la maxi opera, tanto attesa dalle comunità locali, dovrebbe iniziare nel 2027 e durare tra 9 e 10 anni, nel corso dei quali verrà realizzato il progetto di Autostrade per l’Italia che prevede l’’interramento’ autostradale, cioè la realizzazione di nuovi tunnel lungo la longitudinale adriatica. Ma in ambito viabilità, a Palazzo Raffaello, si torna a parlare anche di ponte ciclabile sul Tronto: nei prossimi giorni infatti sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori all’infrastruttura di collegamento fra Marche e Abruzzo. Previsioni, queste, che verranno illustrate in un incontro da farsi dopo le feste a San Benedetto per la presentazione del ‘Piano regionale delle infrastrutture 2032’. Per quanto riguarda la riviera, l’aspetto più interessante è quello dell’A14 e il suo arretramento, presentato in Auditorium comunale ad agosto dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli. In quella sede il vertice di Palazzo Raffaello aveva prospettato le due alternative proposte da Aspi per apportare modifiche al tratto autostradale da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto, con particolare riferimento al segmento che va dalla riviera delle palme a Pedaso: 24 chilometri oggetto di infinite polemiche per via delle code che spesso tappano il corridoio autostradale. Da una parte quindi ci sarebbe la possibilità di ampliare ‘in sede’, con lavori che durerebbero fino a 20 anni per l’ampliamento di 20 fornici e 32 fra ponti e viadotti. Con l’altra soluzione, invece, le tre corsie in direzione nord verrebbero fatte lungo il tratto attualmente esistente, mentre le tre in direzione sud verrebbero realizzate tramite una variante ‘fuori sede’, con l’ampliamento di 2 fornici, nonché la realizzazione di 3 nuove gallerie e 4 fra ponti e viadotti. Il tratto al chiuso si estenderebbe per quasi 16 chilometri lungo nuove gallerie in zona San Benedetto alta (8,4 chilometri), Cupra alta (5,9) e Massignano (1.380 metri). Altro vantaggio di questa opzione è rappresentato dalla durata del cantiere, che verrebbe praticamente dimezzata. Il confronto tra Regione e San Benedetto servirà a chiarire i dettagli dell’operazione: "E’ da rilevare – commenta il consigliere regionale Andrea Assenti - un’attenzione particolare da parte delle Marche su tutti piani infrastrutturali della provincia, grazie all’intervento del presidente Acquaroli e del governo, che ha stanziato risorse per fare in modo che il nostro territorio possa comunicare finalmente con il resto del Paese".

Giuseppe Di Marco