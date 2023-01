A14, gli agenti di commercio attaccano: "Bene lo stop ai sorpassi ma ora più operai"

I 250mila agenti di commercio italiani intermediano, mediamente, il 70% del prodotto interno lordo nazionale. Un esercito che giornalmente si muove sulla rete stradale ed autostradale nazionale percorrendo, ciascuno, una media di 60-65 mila chilometri ogni anno. E’ comprensibile l’attenzione che ognuno di loro riserva alle tariffe autostradali, ai tempi di percorrenza, ai costi del carburante. Dopo l’incontro convocato giovedì dal Prefetto di Ascoli, Carlo De Rogatis, con Autostrade, forze dell’ordine e sindaci della costa picena, abbiamo ascoltato il parere del cavaliere ufficiale della Repubblica, Tullio Luciani, presidente provinciale e consigliere nazionale della Fnaarc, Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio.

"Rappresentanti di commercio ed autotrasportatori sono i più grandi fruitori delle autostrade. Bisogna risolvere nel migliore dei modi la questione della terza corsia anche nella zona delle gallerie lungo la costa Picena. La dorsale Adriatica è fondamentale per l’economia del Paese, per il lavoro e per il turismo. Avere solo due corsie è anacronistico, poiché in alternativa abbiamo solo la SS 16. Finalmente, grazie anche al Prefetto di Ascoli, vediamo che le amministrazioni attraversate dall’Autostrada stanno prendendo coscienza della situazione e facendo pressione su Autostrade per l’Italia". Data la vostra esperienza come fruitori dell’Autostrada quale anomalie riscontrate giornalmente e quali consigli eventuali?

"Occorre una migliore segnaletica, luminosa, in aggiunta a quella verticale e orizzontale, per non trovarsi improvvisamente nel collo di bottiglia dove accadono gli incidenti più gravi. Il divieto di sorpasso ai Tir, che a volte restano appaiati per chilometri e che causano disagi nelle gallerie, va benissimo. Vi è da aggiungere che nei cantieri ogni giorno si vedono a lavoro pochissimi operai, nell’ordine delle dita di una mano, quando invece sarebbe urgente accelerare i lavori. In certi Stati in pochi mesi costruiscono ponti in mezzo al mare o asfaltano decine di chilometri in una notte. Da noi sono tre anni che fanno lavori e non si vede la fine".

Che cosa comporta per un agente di commercio la serie di rallentamenti durante gli spostamenti da un cliente all’altro?

"Nel solo tratto fra Porto Sant’ Elpidio e la Val Vibrata perdiamo mediamente oltre mezz’ora la mattina e altrettanto la sera. Significa meno clienti da visitare e appuntamenti persi con minor fatturato. Se si perde un appuntamento in una grande azienda, talvolta non si riesce a recuperarlo nell’arco di un mese".

Pedaggio e costo carburante incidono sui ritardi?

"Paghiamo i pedaggi fra i più cari d’Europa e la stessa cosa dicasi per i carburanti, con servizi che stanno fermi a decenni fa, soprattutto su questo tratto di Autostrada tra Fermo e Ascoli". Le vostre richieste avanzate a vari livelli che risultati hanno avuto?

"Per l’Autostrada e anche la superstrada Ascoli – Mare, dove ci sono cantieri che durano a lungo, abbiamo fatto diverse sollecitazioni agli organi competenti. Con tanta tristezza devo dire che siamo rimasti inascoltati. Anche il Chash Beach non è servito, poiché solo pochi ne hanno usufruito. Troppo farraginose le procedure".

Marcello Iezzi