A14, il vicesindaco: fare presto e bene

Il territorio si mobilita dopo l’ultima tragedia nel tratto piceno-fermano di A14, che una settimana fa è costata la vita a un conducente di autobus coinvolto in un incidente con un mezzo pesante, schianto che ha poi causato l’incendio nella galeria Vinci di Cupra e altri lavori, fino al 24 aprile, per metterla in sicurezza. A margine del summit del comitato operativo della viabilità convocato lunedì scorso dal prefetto Sante Copponi, per un esame congiunto delle problematiche inerenti alla sicurezza e alla circolazione viaria dopo la chiusura appunto della galleria direzione Sud, registriamo anche l’intervento del vice sindaco di San Benedetto Antonio Capriotti. "La situazione attuale in cui versa un’infrastruttura vitale come l’autostrada A14 – spiega il vicesindaco – necessita dell’attuazione immediata di soluzioni permanenti, non è più rimandabile l’implementazione di misure che risolvano una volta per tutte la situazione – afferma Capriotti –. I Comuni del territorio, e non certo da oggi, hanno chiesto l’avvio della progettazione e quindi dell’iter di realizzazione della terza corsia, in modo da adeguare l’infrastruttura al traffico che accoglie ogni giorno, eliminando gli elementi di pericolo ripetutamente emersi negli ultimi anni a seguito dell’aumento dei volumi di transiti ed aggravati dai lavori di manutenzione. Chiediamo che i soggetti competenti intervengano con segnali chiari e inequivocabili perché il nostro territorio non può continuare a pagare prezzi così alti in termini di danni all’economia e soprattutto di vite umane".