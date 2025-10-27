Un’altra vittima sull’A14, fatale l’incidente in autostrada: avvocato muore in ospedale

San Benedetto (Ascoli), 27 ottobre 2025 – E’ morto l’automobilista che alle 11 di domenica sull’autostrada A 14, è rimasto coinvolto nello schianto accaduto sullo scambio di carreggiata a ridosso del casello di Grottammare. Si tratta di un avvocato di 54 anni che era alla guida della sua Audi A1 con a bordo la moglie di 55 anni che si trova ricoverata all’ospedale di Civitanova Marche.

Salgono così a 12 le vittime degli incidenti verificatisi nel tratto delle gallerie fra Cupra Marittima e San Benedetto, da quando sono iniziati gli interminabili lavori con chiusure, scambi di carreggiate e cantieri che stanno causando enormi disagi ai viaggiatori e autotrasportatori, con danni economici rilevanti, ma anche e soprattutto decine e decine di incidenti ogni anno, costati la vita a 12 persone, che diventano 14 se aggiungiamo le due donne polacche di 57 e 63 anni che viaggiavano a bordo di un’auto condotta da un connazionale, schiantatasi contro la parte posteriore di un camion fermo sulla piazzola di sosta tra Grottammare e San Benedetto. Va detto che in questo caso non vi è collegamento con le gallerie e con i cantieri.

L’avvocato milanese era diretto verso sud, quando appena dopo il casello di Grottammare, nell’effettuare la deviazione sulla carreggiata opposta si è scontrato frontalmente con una Peugeot rimanendo gravemente ferito, insieme alla moglie di 55 anni. Il professionista lombardo è stato stabilizzato dal rianimatore sceso col verricello dall’eliambulanza e poi trasportato all’ospedale di Ancona, dove si è spento poche ore dopo il ricovero.

La salma è a disposizione della magistratura fermana che deve decidere se eseguire l’autopsia o restituirla ai familiari dopo l’esame esterno. La moglie dell’uomo, soccorsa dal personale della potes-118 era stata destinata all’ospedale di Ancona via terra, ma lungo il tragitto, i sanitari sono stati costretti ad abbandonare l’autostrada e dirigersi d’urgenza all’ospedale di Civitanova Marche, dato l’aggravarsi della paziente che è stata subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Nella serata di domenica è stata poi ricoverata nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono apparse sotto controllo. La cinquantacinquenne non correrebbe più pericolo di vita, anche se la prognosi resta riservata.

In quella stessa deviazione, poche ore prima del sinistro con esito mortale, due giovani a bordo di un’auto sono andati dritti finendo per abbattere gran parte della segnaletica. Entrambi sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto.