A14 Piceno, Filt Cgil e Cgil Ascoli chiedono intervento urgente per la sicurezza

"Apprendiamo con grande tristezza degli incidenti che continuano ad avvenire sempre più spesso nel tratto piceno della A14. Ci preme innanzitutto esprimere solidarietà a chi è stato coinvolto. D’altra parte, ci sembra opportuno esprimere anche grande preoccupazione e chiedere un intervento non più rinviabile degli organi preposti". È la presa di posizione di Filt Cgil e Cgil Ascoli. "Non si può più fare finta di niente o collegare tutto a delle fatalità – dice Ilario Valori, segretario della Filt Cgil di Ascoli –. Il problema di sicurezza è più che evidente e va affrontato utilizzando tutti i mezzi a disposizione degli organi di vigilanza e di polizia. Percorrere il tratto che va dal casello di San Benedetto fino a Pedaso è diventata una roulette russa, che coinvolge tantissimi lavoratrici e lavoratori pendolari del territorio, oltre che del settore dei trasporti. Questo silenzio delle autorità ci spaventa e lascia perplessi".

"La situazione è molto difficile, ed è evidente che non è possibile proseguire in questo modo – osserva Barbara Nicolai, segretaria della Cgil di Ascoli –. Il tratto dell’A14 che attraversa il nostro territorio rappresenta un problema da anni e ci sembra necessario chiedere una soluzione strutturale che metta in condizione il territorio di essere realmente accessibile. Non è pensabile che per arrivare nel Piceno ogni giorno sia un’avventura. Le istituzioni regionali ci convochino per discutere il problema, costruire una proposta che metta in sicurezza il territorio".