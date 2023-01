Abbandonata a Santa Chiara Auto francese recuperata

Il servizio ambiente del Comune ha proceduto al recupero dell’auto abbandonata in contrada Santa Chiara. L’intervento è stato eseguito con l’ausilio di un camion dotato di gru e verricello, poiché la Peugeot 208 con targa francese, era finita sul fondo di una scarpata. L’auto era stata segnalata il 2 luglio da alcuni ciclisti in mountain bike che avevano notato due auto con targa francese abbandonate, una lungo la strada e l’altra in fondo al burrone. Sul caso erano state attivate indagini da parte dei carabinieri della stazione di Grottammare per risalire alla proprietà e dei carabinieri forestali di San Benedetto per gli aspetti ambientali. Il servizio è stato eseguito a costo zero dalla ditta Pissta Group. Dopo oltre sei mesi, l’impulso al recupero dell’auto è scattato a seguito del falso allarme generato nei giorni scorsi, dopo che il pilota dell’eliambulanza, in sorvolo alla zona, aveva visto l’auto nel burrone e lanciato l’allarme.