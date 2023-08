Abbandoni e nuove cucciolate: l’estate impegnativa del canile

Estate difficile nel canile comprensoriale di zona Quercia ferrata a Ripatransone, gestito dalla Multiservizi di San Benedetto e diretto dall’istruttrice cinofila Barbara Bruni. Il numero dei cani presenti è piuttosto stabile, circa 80 unità, ma potevano essere molto meno date le adozioni che ci sono state. Purtroppo circa il 70% dei nuovi ingressi avvenuti durante l’estate sono rinunce di proprietà, un modo diverso di abbandonare il proprio animale. "Anni addietro, quando non c’era il microchip, i cani venivano abbandonati per strada – spiega Barbara Bruni – adesso che quasi la totalità degli animali ha il micro cip ed i proprietari sono rintracciabili, si è passati alla rinuncia di proprietà. Le cause sono diverse, in primo luogo la scelta del cane non adatto al tipo di vita della famiglia, scelta fatta senza un’informazione preventiva, la seconda causa è la questione abitativa. Chi deve cambiare casa e andare in affitto, la maggior parte dei proprietari degli immobili non accetta animali domestici, vi è poi chi ha problemi di lavoro e problemi economici. Ben venga la chippatura del cane, ma serve un’adeguata educazione alla vita insieme all’animale. Non si fa una scelta in base alla moda e alla razza che affascina. Faccio un appello ad informarsi prima di scegliere un cane e a tenere in mente l’impegno che si assume. In merito alle rinunce di proprietà, quando si adduce come motivazione il reddito basso, le spese vanno in carico al Comune, ma poi c’è chi uscito dal canile ne va a prendere un altro e in questo caso, purtroppo, vi è un vuoto normativo". In questi giorni nel canile vi è una cucciolata, (due femmine e un maschio), di meticci a taglia piccola e diversi cani che non sono più cuccioli, ma di taglia molto piccola, sono tutti in attesa di essere adottati.

Marcello Iezzi