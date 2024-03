"Abbattere i pini scelta politica"

"L’abbattimento dei pini di via Mare? È stata una scelta politica". È così che il gruppo di Europa Verde torna sull’eliminazione dello storico filare che introduceva al lungomare sud. La formazione di minoranza, infatti, ha studiato il report tecnico sui sempreverdi richiesta dall’ente per capire come intervenire sulle essenze. E quanto scritto nel report ha suscitato più di un dubbio sull’operato dell’amministrazione. "Grazie al consigliere Paolo Canducci abbiamo avuto accesso alla relazione dell’agronomo – scrive Virginia D’Angelo – commissionata dal comune per valutare le condizioni biostatiche di 20 pini in via Mare, nonché il grado di interferenza delle loro radici con la pavimentazione stradale (carreggiata stradale e marciapiede). La relazione è stata consegnata al comune il 16 dicembre 2022 e si conclude dicendo che, a quella data, le caratteristiche bio-strutturali dei pini in questione non erano tali da compromettere la pubblica incolumità, seppure in quasi tutti i casi le loro radici interagivano negativamente con la pavimentazione, sollevando l’asfalto e le piastrelle dei marciapiedi".

E ancora: "Su 20 alberi, i casi più critici a questo proposito erano 6 e l’agronomo incaricato dal comune consigliava di monitorarli attentamente durante gli eventuali lavori di ristrutturazione del marciapiede e della carreggiata stradale che sarebbero stati svolti in futuro. Diversamente, la loro condizione bio-statica avrebbe potuto peggiorare. È il caso di notare che la relazione non parlava della necessità del taglio dei pini. Secondo Europa Verde il taglio dei pini di via Mare iniziato alcune settimane fa è stato dunque una scelta politica e non una necessità legata a questioni di ordine tecnico. Si poteva evitare di sacrificarli, insomma". Per la minoranza di centrosinistra, comunque, decisioni del genere dovrebbero essere supportate da dispositivi di carattere generale. "L’amministrazione comunale – concludono i Verdi – dovrebbe finalmente istituire una commissione tecnica che valuti i singoli progetti di riqualificazione, stabilendo quando si debbono tagliare le piante e consigliando con quali essenze arboree sostituirle. Bisogna fare queste scelte ascoltando i pareri di agronomi ed architetti paesaggisti, cioè di professionisti competenti in materia. Ci vuole un Piano del Verde comunale, basta con le decisioni estemporanee". Nei prossimi giorni Canducci ripresenterà la mozione, già bocciata mesi fa dal consiglio comunale, per chiedere l’istituzione della commissione tecnica e la redazione del Piano del Verde.

Giuseppe Di Marco