"Abbiamo dato tutto . Atteggiamento giusto"

È il primo 0-0 della stagione dell’Ascoli. Un punto conquistato con il coltello tra i denti che fa fare all’Ascoli un altro piccolo passo avanti verso la salvezza, chiudendo praticamente la corsa playoff. E in sala stampa il tecnico Mimmo Di Carlo sembra soddisfatto. Mister è un risultato giusto?

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo dato tutto per vincere fino alla fine ed abbiamo avuto le nostre occasioni, come le hanno avute loro. Lo spirito e l’atteggiamento mi sono piaciuti, quando vedo questa voglia non posso dire nulla ai ragazzi. Ha cambiato modulo e uomini in corsa: non era soddisfatto? "Siamo partiti a cinque dall’inizio per cercare di tamponarli nei duelli e contenerli, poi sapevamo di poter cambiare modulo ed affondare con maggiore incisività un avversario tosto. Purtroppo non abbiamo trovato la via della rete, ma non ci scordiamo che di fronte avevamo un avversario forte e solido. Primo 0-0 stagionale e porta rimasta imbattuta: un bel segnale? "Abbiamo due buoni portieri e bisogna anche dar loro la possibilità di sbagliare, vince la squadra e perde la squadra. Raffaelli ha fatto una buona prova come tutti. La prestazione c’è stata e quando non si prende gol è sempre positivo, poi è arrivato uno 0-0 che sposta poco in classifica, ma ce lo prendiamo". Secondo tempo più aggressivo?

"Secondo tempo meglio. Abbiamo dato tutto, abbiamo commesso un errore, ma a abbiamo recuperato. L’occasione di Marsura nel primo tempo e poi nella ripresa quella di Varone dovevamo fare gol". Due cambi forzati le hanno scombussolato i piani? "Volevo chiudere la partita in altro modo, ma avevo un solo slot e volevo vincere la partita. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti". Tornando indietro metterebbe Ciabuschi dall’inizio? "Ciabuschi i 90 minuti non li ha. Ho messo D’Uffizi che ha più corsa, cercando profondità. Non ci è riuscito e così ho cambiato".

Rammaricato Ivan Varone per la clamorosa occasione da gol non trasformata: "Ho provato ad anticipare il difensore che stava entrando in scivolata - ha ammesso - Ho colpito con l’esterno ma non è stata la scelta giusta. Mi dispiace. Primo tempo in difficoltà abbiamo cambiato anche le posizioni. Poi ci siamo messi a posto. Secondo tempo siamo cresciuti e rimane tanto rammarico per le occasioni avute. Da capitano devo assumermi le responsabilità. Questa mancata vittoria ci taglia fuori dai playoff, ora dobbiamo solo pensare a salvarci. La Lucchese ha vinto, dobbiamo continuare a lavorare".

Valerio Rosa