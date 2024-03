Abbiamo investigato dentro la nostra anima per trovare il colore delle nostre emozioni

I colori dell’anima - Nel bosco mi nascondo e tra le foglie, / osservo la neve che si scioglie. / quel colore bianco e cangiante, / mi rende più raggiante (Mattia).

4 stagioni - Il color giallo mi trasmette allegria, /oppure come il sole che comunica armonia. / I prati di primavera verdi e pimpanti, / pieni di fiori sempre profumati. / Quando dagli alberi cadono le foglie arancioni, / dopo un po’ gli uccelli cambiano abitazioni. / Con il freddo gelo che sta arrivando, / i fiocchi di neve bianchi/stanno calando (Alice). La grigia timidezza - Ed ecco,ecco che arriva il momento,/ma poi divento come il grigio cemento. / Provo, provo a farmi notare, /ma non riesco come le grigie nuvole/a volare. / ed ecco, ecco che ci riprovo, / ma il coraggio ancora non trovo. / Forse un giorno ci riuscirò, / e la timidezza in grigio vincerò (Nina). Rosa come l’ansia - All’improvviso senti qualcosa che ti sale, / come le spine delle rose che se le tocchi fanno male. / Mille pensieri nella testa, / dentro hai come una tempesta / preferirei una collana di rose sul mio collo / invece che sentirmi in piedi su questo piedistallo. / Osservata da tutti / penso di non essere abbastanza, /mi sento come rinchiusa dentro una stanza./Guardo fuori un tramonto rosa /soffocato da una pianta di mimosa /e allora penso…/ la vita non è tutta rose e fiori (Bianca).