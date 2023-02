"Abbiamo presentato bene i nostri corsi"

Sono i licei, a livello nazionale e regionale, ma anche ad Ascoli, gli istituti superiori che restano in testa alle preferenze degli studenti che devono scegliere quale percorso di studi seguire dopo la conclusione del primo ciclo di istruzione (primaria e medie). Il 30 gennaio scorso si sono chiuse le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno 20232024 e i numeri, nel capoluogo Piceno, confermano il maggiore orientamento degli alunni verso i licei. Una lieve flessione, in linea con il trend nazionale, lo hanno avuto il classico e l’artistico, mentre un incremento lo hanno registrato lo scientifico e il linguistico. Il liceo scientifico ‘Orsini’ di Ascoli ha avuto 205 nuove iscrizioni alle classi prime, di cui 29 allo sportivo, 58 alla sezione scienze applicate e 118 al corso ordinario. "Lo scorso anno – dice la dirigente Cinzia Pettinelli – abbiamo avuto 185 nuove iscrizioni. Ad aumentare non è stato l’indirizzo sportivo per il quale, comunque, a livello nazionale non danno più di una sezione e per il quale abbiamo confermato i numeri, e nemmeno scienze applicate che ha subito una flessione con qualche unità in meno, ma bensì lo scientifico ordinario con una ventina di iscritti in più rispetto all’anno scorso. Durante l’orientamento abbiamo presentato bene i nostri corsi. A volte, infatti, si pensa che lo sportivo sia meno impegnativo e infatti in passato c’è stato un boom di iscrizioni, ma poi i ragazzi se ne vanno perché è troppo difficile. Quest’anno, allora, all’orientamento abbiamo ben spiegato che comunque si tratta di una scuola che richiede un certo impegno, è comunque un corso di liceo. Per quanto riguarda, invece, la rivalutazione dello scientifico da parte degli studenti, anche a livello nazionale, credo che si possa spiegare perché dà una preparazione che può essere spesa successivamente, sia a livello universitario, sia a livello di professione, in maniera ampia. Fornisce una buona base nel pensiero logico, nella riflessione, nella capacità di analisi e di interpretare il mondo. E poi lo scientifico fa tantissime attività extra curriculari e dunque, probabilmente, questa cosa è stata apprezzata".

Il liceo artistico ‘Licini’ (che fa parte dell’Iis ‘Orsini-Licini’) con 78 nuovi iscritti ha subito, invece, una flessione con una ventina di iscrizioni in meno rispetto all’anno scorso. Per quanto riguarda, infine, i numeri del liceo ‘Stabili-Trebbiani’ diretto da Arturo Verna, l’istituto superiore ha totalizzato 250 iscrizioni tra classico, linguistico, scienze umane e economico-sociale, in linea con gli ultimi 5 anni, con un incremento importante al linguistico e con una ventina di iscritti in meno al classico dove da settembre prossimo si formerà una prima in meno.

Lorenza Cappelli