Abitazione occupata in campagna: il caso finisce in televisione

Ha suscitato un forte clamore la storia dell’abitazione occupata abusivamente nella campagna di Ripatransone da una donna del teramano, caso andato in onda mercoledì su ’Fuori dal coro’ di Mario Giordano, con ospite in studio la proprietaria della casa, Simona Vagnoni. L’ampio servizio ha messo in evidenza le falle di una giustizia che, sotto questo aspetto, non riesce a garantire la sicurezza dei cittadini. Quello di Ripatransone è un caso molto particolare, poiché parte dalla decisione di un Giudice di Teramo che ha concesso i domiciliari alla donna occupante, arrestata per traffico di droga, in una casa che tecnicamente non era nella sua disponibilità. Durante il programma la stessa donna ha rivolto più di una minaccia alla proprietaria dell’abitazione e ieri mattina è scattato l’allarme per un’auto bianca, con uomini a bordo, che si aggirava nei pressi della casa occupata abusivamente. A segnalare la vettura sono stati i residenti della contrada che si sono insospettiti e da qui la comunicazione ai carabinieri che stanno monitorando la situazione. Episodi che rendono impellenti le decisioni di chi deve adottare provvedimenti che sono stati richiesti dalle forze dell’ordine.