Abodi: "Così si vincono le sfide"

Il riconoscimento ottenuto dal capoluogo piceno e le politiche sportive portate avanti dall’Arengo nel rendere la pratica delle varie discipline nonché la cura del benessere accessibile a tutti, non sono passate inosservate agli occhi del Ministro dello sport Andrea Abodi. Quest’ultimo si è voluto congratulare nei confronti della città di Ascoli e di quella di Napoli per i titoli rispettivamente ottenuti a città europea dello sport 2025 e a capitale europea dello sport 2026. Proprio il Ministro ha dato la sua disponibilità a presenziare una delle prossime manifestazioni che si svolgeranno sotto le cento torri. "È una dimostrazione che le sfide si vincono con la collaborazione e le alleanze – commenta Abodi –. Queste opportunità contribuiranno anche a promuovere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, proprio come recita la Costituzione con la modifica dell’articolo 33. Congratulazioni quindi alla due città, ai sindaci di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e di Napoli, Gaetano Manfredi, agli assessori allo sport, Nico Stallone ed Emanuela Ferrante, alle rispettive comunità sportive e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante riconoscimento".