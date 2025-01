Aborto farmacologico, più potere ai consultori

Pillola abortiva e interruzione farmacologica della gravidanza: in consiglio comunale è passata la mozione che impegna Viale De Gasperi ad intervenire nei tavoli istituzionali di programmazione sanitaria per potenziare i consultori. Una misura che ha scatenato un accesissimo dibattito in assise, soprattutto dopo l’intervento di Domenico Novelli del Centro Civico Popolare. La mozione è stata presentata da Paolo Canducci, Umberto Pasquali e Aurora Bottiglieri, con la dottoressa che in emiciclo ne ha sommariamente illustrato i contenuti, dopo diversi incontri delle scorse settimane. Nello specifico, quindi, sindaco e giunta hanno assunto l’onere di chiedere l’applicazione delle linee guida ministeriali del 2020, per autorizzare la somministrazione della pillola RU486 fino al 63° giorno di gestazione, sia presso le strutture ospedaliere sia nei consultori pubblici. Nell’ambito degli stessi consultori si esortano le autorità ad assumere personale per garantire l’offerta di prestazioni indispensabili alla tutela della donna, nonché di mediatori culturali in grado di relazionarsi con un’utenza sempre più multietnica. Questi i passaggi fondamentali che, come ha ricordato Bottiglieri, vanno verso l’applicazione della legge 194, dato che le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità hanno esteso la possibilità di somministrare questo farmaco fino alla nona settimana, anziché la settima, come avviene in provincia. "L’estensione fino a nove settimane – ha aggiunto la Bottiglieri – aiuterebbe anche i medici non obiettori a somministrare questa pillola anche in altre situazioni che non dobbiamo sottovalutare, come i casi di aborto spontaneo, morte fetale o aborto incompleto. Considero questa cosa molto importante, per evitare manovre chirurgiche importanti".

Sulla questione Novelli si è espresso così: "Si fanno passare queste linee guida come una maggiore libertà per la donna, ma che libertà è quella che in qualche modo ne peggiora la propria condizione e la fa ritrovare completamente sola di fronte alla sua scelta? A queste linee guida sono fermamente contrario e per questo voterò contro". Immediata la replica di Luciana Barlocci, ma anche di Umberto Pasquali, che ha sottolineato l’importanza dell’autodeterminazione e indipendenza della donna. Inevitabile il battibecco, data la delicatezza dell’argomento che di fatto ha spaccato maggioranza e minoranza. Sulla questione infatti hanno votato contro Novelli, Elena Piunti, Merli, Micozzi e Marinangeli. Quest’ultimo ha assunto una posizione più netta rispetto al blocco di destra (Piunti, Traini, Bagalini, Carboni, Muzi) che invece si è astenuto assieme a Gaetani (anche qui, solo un terzo della lista Libera) Spazzafumo e soprattutto Fabrizio Capriotti (Ccp). Favorevoli tutti gli altri, fra cui anche Eldo Fanini, presidente del consiglio e membro del Ccp.

Giuseppe Di Marco