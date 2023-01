Aborto, ora si può chiedere all’ospedale Mazzoni di Ascoli

L’ospedale Mazzoni

Ascoli, 2 gennaio 2023 – Lo stop dopo 42 anni alla convenzione con l’Aied, da parte dell’ormai ex Area vasta 5 (da ieri nuova Azienda sanitaria territoriale Ascoli), per l’interruzione volontaria di gravidanza chirurgica, ha suscitato non poche reazioni da parte di privati cittadini, associazioni al femminile e forze politiche.

Ci si è chiesti perché dopo così tanti anni si sia giunti alla decisione di mettere fine a un rapporto di collaborazione che funzionava. L’Aied è inolte un luogo storico e molto conosciuto anche per la professionalità del personale che lì lavora e sono parecchie le donne che frequentano la sede a Campo Parignano.

La risposta alla rottura della collaborazione è arrivata direttamente dalla direzione degli ospedali Piceni. "Il nosocomio di San Benedetto – scrive in una nota la direzione – è da sempre un punto di riferimento regionale per il servizio di Ivg offerto a tutte le donne residenti nella provincia, nel rispetto totale della legge 194/78. Infatti, da sempre viene offerta l’interruzione volontaria della gravidanza chirurgica entro i primi 90 giorni e, cosa rara in Italia, anche oltre il 90esimo giorno, quando ricorrono le circostanze descritte dalla legge. Inoltre, da alcuni anni viene offerta anche l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, ovvero utilizzando il farmaco (RU486) ed evitando così l’intervento chirurgico. Negli ultimi 5 anni sono state fatte 340 interruzioni volontarie della gravidanza con metodo chirurgico e 80 con metodo farmacologico.

La paziente deve rivolgersi al consultorio familiare di riferimento e, senza appuntamento, viene immediatamente e gratuitamente presa in carico. Per quanto concerne la convenzione pluriennale con l’Aied per l’attività di Ivg all’ospedale di Ascoli, e ai motivi che hanno portato alla sospensione del rapporto, si evidenzia che storicamente e per molti anni i medici ginecologici dipendenti del ‘Mazzoni’ sono stati tutti obiettori. Da qui la necessità di fare una convenzione con il privato".

"Da alcuni anni – spiega ancora la nota –, però, al nosocomio ascolano hanno preso servizio alcuni ginecologi non obiettori, attualmente 4, disponibili a fare questo tipo di intervento. Da settembre 2022 anche il ‘Mazzoni’ è in grado di offrire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza esattamente come quello di San Benedetto. Non si comprende la reazione avverso una decisione che senza intaccare minimamente l’offerta di un servizio sanitario lo garantisce attraverso la struttura pubblica in maniera gratuita per le pazienti e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Area vasta, che negli ultimi anni ha pagato per l’attività di professionisti esterni fino a 90.000 annui. Inoltre, mentre la paziente che si rivolge al consultorio inizia un percorso del tutto gratuito, chi si rivolge all’Aied inizia un iter con alcuni costi a proprio carico, per una serie di prestazioni senza le quali l’Aied stessa non emette il certificato indispensabile per poter fare l’intervento".

l. c.