Abuso di internet tra i giovani. Incontro al Pacetti

E' stato molto interessante e partecipato l'incontro tenutosi al Centro Pacetti di Monteprandone promosso dall'associazione Scintille sul tema: "Uso e abuso da internet nella popolazione giovanile, le conseguenze". L'evento si è tenuto con collaborazione dell'Ast di Ascoli e con il patrocinio della Provincia, del Comune e la Commissione pari opportunità della regione Marche. I relatori Marco Giri, Claudio Cacaci, Tiziana Capriotti, Enrico Paolini, alla presenza di tanti studenti della seconda e terza media, hanno spiegato perfettamente quali sono i rischi di un uso non corretto di internet e quali invece i comportamenti da adottare affinché uno strumento così importante possa essere propedeutico e funzionale nel percorso scolastico e, comunque, della crescita. Apprezzamenti unanimi e convinti sono stati espressi al termine della tavola rotonda dai tanti intervenuti e dagli addetti ai lavori (presenti diversi insegnanti). L'associazione Scintille ringrazia tutti per l'impegno dimostrato a favore della comunità e sta già lavorando per ulteriori iniziative che porteranno all'attenzione Temi di attualità per favorire dibattiti e confronti.