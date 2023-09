Abuso d’ufficio, Catia Talamonti assolta

"Non luogo a procedere". Questa la sentenza pronunciata ieri dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti che ha dunque scagionato "perché il fatto non sussiste" la dirigente del Comune di San Benedetto Catia Talamonti per la quale la Procura di Ascoli aveva chiesto invece il rinvio a giudizio ipotizzando il reato di abuso d’ufficio. L’accusa che la magistratura ascolana muoveva alla 52enne sambenedettese difesa dall’avvocato Nazario Agostini riguardava il ruolo di dirigente del settore Politiche sociali, welfare del cittadino e Sviluppo strategico nonché di presidente dell’ufficio Procedimenti disciplinari del comune rivierasco. In questa duplice veste, secondo l’accusa, il 13 marzo del 2019 avrebbe omesso di notificare a Roberto De Beradinis, all’epoca dirigente comunale competente in materia di società partecipate, un provvedimento da lei sottoscritto; il documento aveva come oggetto la "sospensione cautelare dal servizio per falsa attestazione della presenza in servizio" dando avvio al procedimento al procedimento disciplinare che si è poi concluso con la sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per 60 giorni allo stesso De Berardinis. Quest’ultimo si è costituito parte civile contro Talamonti, assistito dall’avvocato Silvio Venieri.

Per il procuratore Monti la condotta di Talamonti avrebbe violato l’obbligo di astenersi "avendo direttamente e personalmente esercitato il potere disciplinare nei confronti del funzionario De Berardinis pur trovandosi in palese (o quantomeno potenziale) conflitto di interesse con lo stesso in riferimento alla vicende relative al controllo pubblico della società partecipata Picenambiente di cui Talamonti all’epoca dei fatti era presidente, nonostante l’incompatibilità tra le funzioni di dipendente dell’ente locale controllante e il ruolo di amministratore della società controllata". Una situazione di presunta incompatibilità che era stata portata in evidenza all’amministrazione comunale proprio da De Berardinis ad agosto 2017. Un’incompatibilità che – secondo la procura – avrebbe implicato la decadenza dal pubblico impiego della Talamonti o le dimissioni da Picenambiente, incarico che cessò a settembre 2019. "Non c’è scritto da nessuna parte che la mia assistita non potesse ricoprire contemporaneamente le due cariche; lo ha fatto con grande professionalità e nel rispetto della legge" è stata la tesi difensiva dell’avvocato Agostini che ha ottenuto l’assoluzione di Catia Talamonti.

Peppe Ercoli