Abuso d’ufficio e corruzione, Provincia parte civile contro due dipendenti

La Provincia di Ascoli si è costituita parte civile contro due dipendenti e altre due persone implicate in un’inchiesta della Procura che ha chiesto il rinvio a giudizio di un dirigente, un’impiegata, un imprenditore e un soggetto esterno alla pubblica amministrazione. A tutti il sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo contesta, a vario titolo, le accuse di abuso d’ufficio e corruzione nell’esercizio della funzione; i primi tre devono rispondere anche di truffa ai danni di un ente pubblico, in questo caso la Provincia di Ascoli. Ieri è iniziata l’udienza preliminare davanti al giudice Matteo Di Battista che ha ammesso la costituzione di parte civile della Provincia. Una vicenda che ha portato un anno fa al prelievo forzoso di somme di denaro a copertura di quanto gli indagati avrebbero sottratto alla pubblica amministrazione con la loro condotta finita nel mirino della magistratura. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza ha infatti eseguito il sequestro preventivo di somme di denaro sui conti correnti dei due dipendenti della Provincia di Ascoli e dell’imprenditore, per complessivi 13.000 euro. Si tratta di soldi che il sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo e gli agenti della Finanza ascolana ritengono siano corrispondenti al cosiddetto "prezzo" del reato di corruzione, cioè al denaro offerto e ricevuto dai pubblici dipendenti per compiere atti di ufficio a vantaggio del privato e relativi al perfezionamento di forniture di beni e servizi da parte di una società in favore della Provincia.

p. erc.