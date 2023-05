Abuso edilizio e molestie: rinuncia alla prescrizione

Il reato è ormai prescritto, ma uno degli imputati vuole rinunciare a questo "vantaggio" poiché, ritenendosi completamente innocente rispetto alle accuse, punta ad una assoluzione nel merito che riconosca la sua piena innocenza. Stiamo parlando del processo in corso davanti al tribunale di Ascoli a carico di due ascolani per la vicenda dell’appartamento in via Pretoriana che sarebbe stato trasformato in un vero e proprio centro di accoglienze per extracomunitari. Inizialmente erano tre le persone indagate dalla Procura di Ascoli che ha isolato la posizione di due. L’ipotesi di reato per cui si procede è di abuso edilizio per i lavori svolti all’appartamento e di molestie. Una vicenda che risale al periodo fra il 2017 e il 2018. I residenti degli altri appartamenti dell’immobile non ne potevano più: via vai di gente a tutte le ore del giorno e della notte, rumori molesti che provenivano da quell’appartamento occupato da nordafricani richiedenti asilo, odori fastidiosi e in alcuni casi addirittura nauseabondi, probabilmente a causa di una cattiva gestione dei rifiuti. A seguito dell’esposto presentato nel frattempo dai condomini, la Procura ha aperto un’inchiesta per le ipotesi di reato di abuso edilizio per i lavori svolti all’appartamento e di molestie. Il sostituto procuratore Cinzia Piccioni ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio a carico del primo proprietario e della responsabile della Misericordia all’epoca dei fatti, una donna di 33 anni.