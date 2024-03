Academy Liszt Music Art, collaborazione con l’Istituto ellenico della diplomazia culturale

L’Academy Liszt Music Art di Grottammare ha formalizzato una collaborazione con l’Istituto ellenico della diplomazia culturale in Italia con sede ad Ancona, legalmente rappresentato dal professor Haris Koudounas. L’accordo ha come finalità le iniziative per promuovere la nona edizione del concorso pianistico internazionale Franz Liszt, che si terrà nella sala convegni dell’hotel Le Terrazze, a Grottammare, dal 20 al 23 ottobre prossimo. Si tratta di un evento di rilievo nel panorama artistico internazionale che offre agli interpreti una piattaforma prestigiosa per esprimere il proprio talento a livello mondiale. L’obiettivo principale del concorso è celebrare il genio e l’eredità musicale di Franz Liszt e promuovere l’eccellenza nell’arte pianistica. L’istituto ellenico, con sede in Ancona, rappresenta un’importante realtà nel panorama culturale italiano nell’incoraggiamento della cooperazione internazionale nel campo delle arti.