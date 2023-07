Accademia elpidiense Quattro concerti in scaletta

La stagione organistica elpidiense giunge alla 49esima edizione e si conferma la più antica rassegna di concertismo d’organo delle Marche. L’Accademia Organistica, presieduta da Giovanni Martinelli, ha messo a punto un programma di quattro concerti (tutti i venerdì di agosto, inizio ore 21,30, ingresso libero) di altissimo livello che si terranno nel prezioso scrigno ricco di storia e d’arte che è la Basilica della Misericordia (in Piazza Matteotti, grazie alla disponibilità della Confraternia e del priore Antonio Rossi) che rappresenta un unicum per la presenza di due organi storici perfettamente funzionanti. Si parte il 4 agosto, con un ‘Dialogo senza tempo’, concerto per organo e quintetto di ottoni ‘Aeris’ formato da Mario Bracalente e Nicola Santochirico (tromba), Giovanni D’Aprile (corno), Stefano Bellucci (trombone) e Federico Bruschi (bassotuba), e Fabio Ciofini all’organo storico Nacchini. Si prosegue l’11 agosto con ‘Originalità sonore’, concerto per organo, con Antonio Colasurdo, e mandolino con Giovanni e Francesco Scaramuzzino. Il 19 agosto, concerto per organo con Lorenzo Ghielmi. "In quell’occasione – spiega Martinelli - consegneremo il premio ‘Giovani nella musica’ a un giovanissimo, ma già grande, chitarrista, che si sta affermando a livello internazionale: Luca Romanelli".

Il 25 agosto, gran finale con il concerto a due organi, con Luca Scandali e Javier Artigas Pina. "Un appuntamento patrocinato dal Ministero della Cultura spagnolo, dedicato alla carriera di Jose Luis Gonzales Uriol (87 anni), uno dei più affermati organisti europei, cattedratico emerito di Organo e Clavicembalo al Conservatorio di Saragozza, considerato uno specialista di musica antica per tastiera in campo internazionale, che sarà presente" conclude Martinelli. "Un programma molto raffinato e di elevata qualità capace di richiamare un pubblico di affezionati" affermano il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore alla cultura, Michela Romagnoli, anticipando che a settembre inizieranno i lavori di manutenzione nella Basilica con fondi del Pnrr. La rassegna è sostenuta da Comune, Fondazione Carifermo e Regione.

Marisa Colibazzi