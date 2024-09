Accampamenti abusivi in strada intorno allo stadio Riviera

Il solito gruppo di nomadi provenienti dalla Sicilia è approdato di nuovo lungo la strada d’accesso alla tribuna nord-ovest dello stadio Riviera delle Palme, in barba ai cartelli che segnalano il divieto di sosta e di campeggio in quella zona. Nella giornata di martedì sono intervenute le pattuglie della polizia locale e del commissariato di pubblica sicurezza per intimare al nutrito gruppo di nomadi che si spasta a bordo di camper e caravan, di sloggiare, ma ieri erano ancora tutti sul posto. Questo nonostante il nuovo intervento delle pattuglie della polizia locale che nelle ultime ore aveva ricevuto una serie di segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per la loro presenza: temono furti, truffe come quelle dello specchietto, truffe agli anziani, simulazioni di reati e quant’altro.

Durante i controlli di ieri mattina le forze dell’ordine hanno rilevato la presenza di roulotte senza mezzo di traino attaccato, segno che i proprietari erano in giro con l’auto e che, quindi, avevano ancora previsto di lasciare il luogo come richiesto. La polizia locale ha fatto un nuovo avvertimento invitandoli ad abbandonare i piazzali dello stadio in tempi rapidi, cosa che il gruppo ha poi fatto nel primo pomeriggio, lasciando la città. E’ una situazione che si ripete più volte durante l’anno e non solo per il piazzale del Riviera delle Palme, ma anche per altre zone, come i piazzali di via Valle Piana a Porto d’Ascoli.

Talvolta accade che allontanati da una zona, si spostano su un altro sito. Allora vengono spontanee alcune riflessioni. In primo luogo perché ancora non sono state montate le sbarre per impedire l’accesso ai piazzali e lungo le strade ai veicoli con altezza superiore a 2 metri e 20. Altro argomento è poi la necessità di mettere pressione al gruppo con blitz delle forze dell’ordine attraverso perquisizioni, controlli dei mezzi ed identificazioni.