Accattoni con animali e venditori abusivi

Accattoni col cane e venditori abusivi sull’isola pedonale di San Benedetto anche nel giorno di Natale, hanno fatto storcere il naso a parecchia gente. Sulla questione dell’accattonaggio, con l’impiego di animali, c’è stato anche un dibattito tra Amministrazione comunale e associazioni che si occupano della protezione animali, sfociato anche in un regolamento comunale. E’ difficile però, stabilire fin quanto l’accattone utilizzi il cane per impietosire i passanti o se il cane rappresenta per l’accattone un appoggio, una compagnia dell’amico a quattro zampe con cui spesso, fra l’altro, si crea un legame profondo. C’è poi l’altra piaga del commercio abusivo esercitato da cittadini stranieri che ’aprono’ la bancarella sull’isola pedonale, in tarda mattina, quando i turni della municipale cambiano, vendendo merce con griffe false.