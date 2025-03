Accecato dalla gelosia la prende a pugni in un bar

Era talmente accecato dalla gelosia per la moglie che, temendo tradimenti, l’ha picchiata pubblicamente. La Festa della Donna è alle porte e dell’ennesimo caso di prevaricazione contro il gentil sesso si sta occupando il tribunale di Ascoli davanti al quale un albanese di 52 anni residente a San Benedetto, dove vive da anni e svolge un’attività professionale. Difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi e Sabrina Furone, l’uomo deve rispondere di lesioni personali con l’aggravante di aver commesso il reato nei confronti di persona alla quale l’uomo era legato da legame affettivo, in quanto sposati, e perché l’episodio in questione è avvenuto in presenza del figlio minorenne della coppia. Da un po’ di tempo i due coniugi erano andati in crisi matrimoniale: motivo, a quanto sembra predominante, l’eccessiva gelosia di lui nei confronti della moglie, una donna molto attraente. Diverse le frizioni che sono andate avanti fino all’ultimo episodio avvenuto il 5 novembre del 2023 in un locale di San Benedetto dove la donna si era recata in compagnia del figlio e con alcuni amici. All’improvviso all’interno dell’esercizio commerciale si è palesato il marito. Ha visto moglie e figlio accomodati sui divanetti del locale in compagnia di altre persone, mentre consumavano tranquillamente alcune bevande. Il 52enne si è avvicinato alla moglie e le ha sferrato un pugno colpendola al lato sinistro della nuca. Ma è stato il secondo pugno a causare i danni più importanti alla vittima che è stata infatti colpita alla bocca dal marito e ciò ha provocato una perdita di sangue. La signora è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto dove le è stato riscontrato un trauma contusivo alla regione occipitale e alla bocca con ecchimosi per una prognosi complessiva di 15 giorni. Alcune telecamere in servizio presso il locale dove sono avvenuti i fatti hanno ripreso la scena violenta. Sono state le persone che erano con la donna ad avvisare gli agenti del commissariato non solo per l’aggressione violenta, ma anche perché l’uomo si sarebbe appostato appena fuori dal locale quasi a volerli attendere. Un clima di tensione e paura che ha spinto gli astanti a rivolgersi alle forze dell’ordine che sono infine giunte nel locale teatro dell’aggressione del marito alla moglie. Dopo la denuncia della donna, la vicenda è quindi sfociata in un’inchiesta della Procura che ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio a carico del 52enne albanese, ora sotto processo.

Peppe Ercoli