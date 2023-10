Accertamenti sulla giudice. Nordio: non è un’ispezione. Ma il video resta un giallo

Non c’è nessuna azione "ispettiva" e tanto meno "l’avvio di un procedimento disciplinare". Parola del guardasigilli, Carlo Nordio, che sembra così ridimensionare il caso di Iolanda Apostolico, la magistrata sempre più nel mirino della destra dopo la scelta di non convalidare, per la seconda volta, i trattenimenti di alcuni migranti tunisini. II ministro però è sibillino: se l’attività ispettiva non c’è, l’ accertamento preliminare – con tanto di acquisizione di pubblicazioni sui social – invece sì. Doveroso, per carità, lo stesso Nordio spiega che non poteva fare a meno di approfondire la vicenda, dovendo rispondere a quattro interrogazioni in Parlamento, ma un margine di dubbio rimane. Benché pure il consigliere laico del Csm di Forza Italia, Enrico Aimi, getti acqua sul fuoco: "Non ho mai chiesto il trasferimento d’ufficio della giudice Apostolico".

Però il governo e la maggioranza sembrano poco inclini a entrare in guerra, in un momento come questo, con la magistratura e forse con il capo dello Stato (oggi a Palermo parteciperà ad un convegno della Corte dei conti sulla giustizia con lo stesso Nordio e il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano). Assediati dalla mazzata piombata sull’economia con la guerra e da istituzioni internazionali che chiedono lacrime e sangue. Con ogni probabilità, il ricorso contro i provvedimenti ci sarà. E a quel punto sarà la corte di Cassazione a emettere il verdetto. Del resto quel che più conta, soprattutto per la Lega, non è tanto cacciare la magistrata (per cui il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI) invoca "misure drastiche, come la radiazione") alla quale del resto se ne sono già affiancati altri e ancor più potrebbero sommarsi, quanto avere un facile argomento di campagna elettorale. Per dire: molti esponenti del Carroccio ieri pigiavano sul tasto della sicurezza sottolineando che 4 dei migranti liberati da Apostolico si erano resi irreperibili. "L’ennesimo fallimento delle politiche giudiziarie", dichiarava l’ex giudice, ora deputata salviniana, Simonetta Matone. "Assolutamente no – la replica della loro legale – So dove sono e li farò andare negli uffici immigrazione perché gli venga notificato il diniego all’asilo".

Il caso però, si sa, è double face, perché l’opposizione non molla sul fronte del video. E su questo tema siamo oramai a una tonalità giallo squillante. Pareva almeno acquisito il fatto che a girarlo fosse stato il carabiniere anche se restava un mistero come dopo cinque anni quel video "amatoriale" fosse finito nelle mani di Matteo Salvini. E invece tutto è da rifare. Dopo il sindacato dell’Arma, anche Christian Petrina, avvocato dell’uomo finito nella bufera, smentisce la versione del sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, che parlava di un militare che avrebbe detto ai superiori di averlo girato salvo poi ritrattare: "Il mio assistito non ha confessato nulla, e di conseguenza non può ritrattare".

Nelle stesse ore, il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, ribadisce nell’aula del Senato che le immagini non provengono dalla questura di Catania: "Gli uffici di polizia non detengono né tantomeno conservano video o immagini non ufficiali. E per quanto riguarda le riprese non utili effettuate durante i servizi di ordine e sicurezza non esiste un archivio informatico o una banca dati per la loro conservazione". L’intervento del ministro non chiarisce da dove provengono e così resta alta la tensione. Il Pd accusa il governo di usare un atteggiamento squadrista, di minare la terzietà della magistratura e di intimidire un giudice, e di aver già usato informazioni riservate anche per colpire le opposizioni (chiaro il riferimento alla vicenda Donzelli e Delmastro). In questo quadro, chiedono che sia Salvini ad andare in aula per chiarire. Il seguito alla prossima puntata.