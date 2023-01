Accesi due nuovi mutui per i lavori nelle scuole

Nell’ultima riunione la giunta comunale di Grottammare ha definito lo schema di bilancio di previsione 2023-25, che dovrà essere approvato nel prossimo consiglio comunale, prevede un totale di 32.607.646,59 euro. Come fondo pluriennale vincolato alle spese in conto capitale sono previsti quasi 4 milioni; le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono oltre 11 milioni, le entrate extratributarie previste sono 4 milioni 365 mile e quelle in conto capitale sono oltre 3 milioni di euro. Nella voce relativa alle anticipazioni di tesoreria sono previsti 8 milioni e quasi 5 milioni dalle entrate per conto di terzi e partite di giro. Sono numeri che possono avere un significato relativo per non addetti ai lavori e all’ora abbiamo cercato di capire quali sono i punti cardini di questo bilancio con l’assessore e vicesindaco Alessandro Rocchi. "E’ un bilancio di previsione che tiene conto delle elezioni che ci saranno in primavera – afferma Rocchi – Abbiamo dovuto fare molta attenzione ai maggiori costi delle utenze, com’è stato per il 2022, dare poi uno sguardo particolare al settore del sociale, dove abbiamo messo maggiori risorse rispetto all’anno precedente. Il Bilancio di previsione tiene poi conto anche dei lavori che dovranno essere eseguiti nell’edificio ex delegazione comunale di via Firenze, per i quali sarà acceso un mutuo di 150 mila euro. Si tratta di lavori necessari ad approntare aule scolastiche in previsione dei lavori che andranno fatti nella scuola di via Dante Alighieri, per i quali abbiamo ottenuto i fondi del Pnnr. Ci sarà anche un secondo mutuo per coprire i maggiori costi dei lavori in corso nella scuola Speranza per altri 200mila euro. Sono questi i punti fermi su cui abbiamo ragionato nella stesura del bilancio".