"Accesso agli atti, nostro diritto" L’opposizione dal Prefetto

C’era da aspettarsela, una reazione della minoranza alla circolare inviata dalla segreteria generale sull’accesso agli atti. La nota specificava che l’insindacabile diritto non dovrebbe mai contrapporsi al principio costituzionale del ‘buon andamento’ dell’Amministrazione, perché in quel caso non risulterebbe consono all’espletamento del mandato consiliare: una lettura accolta sfavorevolmente dall’opposizione, che ha recepito la circolare come un indebito rimbrotto. "In minoranza dobbiamo valutare il da farsi – ha dichiarato l’ex sindaco Pasqualino Piunti – probabilmente chiederemo un chiarimento al prefetto per capire come si debba interpretare questa nota, che non è piaciuta a nessuno". "Quanto abbiamo letto è è prova di un oscurantismo troglodita e medievale – ha aggiunto Giorgio De Vecchis – La circolare, inopinatamente mandata ai consiglieri, rappresenta un atto che per nulla si concilia con lo statuto comunale. La nostra attività rientra nella più totale normalità, ma evidentemente qualcuno che si è chiuso a riccio ha deciso di adottare una tattica difensiva assolutamente fuori luogo. Di fronte a questo comportamento non possiamo che alzare il livello dello scontro".

Commenti forti anche da Luciana Barlocci, che si dichiara "basita" dalla circolare: un documento che, per la consigliera, "non può che inasprire i rapporti tra uffici e consiglieri. A San Benedetto regna un’atmosfera omertosa e improntata sulla scarsissima condivisione: tanto per il Ballarin quanto per la piscina, l’ospedale, le Frecce tricolori, e chi più ne ha più ne metta". Nettissima anche la posizione della dottoressa Aurora Bottiglieri: "Le numerose richieste degli atti sono dovute al fatto che le commissioni presiedute dalla maggioranza non vengono convocate: per cui, per avere notizie ed informazioni è inevitabile procedere alla richiesta degli atti. Porto ad esempio la commissione Lavori Pubblici che in questo momento sono al centro dell’attenzione di tutta la città: in 16 mesi è stata convocata una sola volta, e peraltro dietro richiesta del centrodestra". L’argomento è stato condiviso nella riunione capigruppo di due giorni fa, durante la quale si è anche deciso di modificare il regolamento per la richiesta dei rimborsi da parte dei gruppi consiliari: in merito a ciò, il comune ha recentemente ricevuto un rilievo da parte della Corte dei Conti, pertanto la presidentessa di commissione Affari generali, Silvia Laghi, convocherà al più presto i consiglieri per ridefinire i criteri relativi al riconoscimento dei rimborsi.

Giuseppe Di Marco