Accesso agli atti, scatta la circolare

Accesso agli atti e ‘ostruzionismo’, scatta la circolare per i consiglieri comunali. Ai membri dell’emiciclo, alcuni giorni fa, è stata inviata una circolare dalla segreteria generale che ricorda il perimetro dei diritti entro cui questi possono muoversi nel richiedere accesso agli atti amministrativi. Negli ultimi tempi sono state tante, e negli ambiti più svariati, le istanze d’accesso alle pratiche dell’ente: si pensi a quelle relative all’iniziativa di restyling del Ballarin, riguardo alla quale molti membri della minoranza hanno chiesto di visionare il progetto preliminare di Guido Canali. Ma di casi del genere ce ne sarebbero tanti, come la richiesta degli atti relativi alle luminarie natalizie, ad opera di Luciana Barlocci. Tante le pratiche richieste per altrettanti temi: dalla permuta di via Romagna allo svolgimento dei consigli comunali, la lista sarebbe interminabile. Tutte operazioni che rientrano nei diritti del consigliere, che di fatto rappresenta il territorio. Aspetto, questo, che viene ricordato nella circolare, in cui si rammenta che il diritto di accesso è sottratto a qualsiasi onere motivazionale: il dover dare spiegazioni implicherebbe un’opera di controllo da parte dell’amministrazione, cosa che non è consentita. Il documento ricorda però che tale diritto non dovrebbe mai contrapporsi al ‘buon andamento’ dell’amministrazione stessa, principio peraltro sancito dall’articolo 97 della Costituzione.

La circolare, nell’enucleare questo concetto, si sofferma sulle evenienze che rendono una richiesta di accesso, per il modo in cui è posta, del tutto tesa a mettere in atto strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa. Richieste continue e numerose, in altri termini, potrebbero aggravare notevolmente il lavoro degli uffici. E’ questo il caso del comune di San Benedetto? I consiglieri stanno facendo ostruzionismo, oppure semplicemente cercando di capire come stia operando l’amministrazione? La posizione della minoranza è all’esatto opposto: "La negazione dei principi generali di trasparenza – scrive il coordinatore Luigi Cava – sta alimentando un clima di segretezza mai vissuto dentro le mura della casa comunale. Nel nostro ordinamento giuridico la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali".

Giuseppe Di Marco