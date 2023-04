Accesso negato agli ispettori L’imprenditore è stato assolto

Era accusato di aver impedito, per tramite dei suoi dipendenti, l’accesso nella sua azienda di Offida, la Conserviera Adriatica, agli ispettori dell’Arpam che si erano presentati per effettuare prelievo di campioni da un pozzetto di ispezione posto all’interno dell’azienda. Da questa accusa mossa nei suoi confronti dalla Procura di Ascoli è stato assolto "perché il fatto non sussiste" un imprenditore abruzzese di 64 anni, titolare di una ditta con sede ad Offida. Tutto è accaduto il 4 febbraio del 2021 nello stabilimento dell’azienda del comparto agroalimentare che produce alimenti surgelati. Nell’arringa difensiva, l’avvocato Alessandro Angelozzi ha sottolineato che l’Arpam ha avuto accesso centinaia di volte in azienda sempre in orari consoni durante la lavorazione, senza mai incorrere in problemi nel momento in cui all’interno erano presenti tutte le maestranze ed i preposti a tanto. In particolare era sempre presente il preposto specifico alla manutenzione, come indicato dai testi della difesa durante il processo. Il giorno in cui i funzionari dell’Arpam hanno suonato al campanello esterno dell’azienda all’interno c’erano solo due impiegati amministrativi che non sapevano nulla e neanche di che cosa si stava parlando. Non c’era invece quel giorno il titolare dell’azienda che non era neanche raggiungibile sul suo numero di telefono. "Per cui – ha sostenuto l’avv. Angelozzi - non poteva sapere ciò che accadeva e, dunque, di certo lui non ha posto in essere in modo diretto atti dispositivi volti ad impedire ai preposti dell’Arpam che avevano suonato il campanello dell’azienda, di accedere". Una spiegazione che ha convinto il tribunale di Ascoli ad emettere una sentenza assolutoria nei confronti dell’imputato.

p. erc.