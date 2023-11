Accessori salariali, c’è l’accordo:: "Primo apprezzabile traguardo"

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute definiscono "un primo apprezzabile traguardo" quanto ottenuto con l’accordo sottoscritto il 31 ottobre da loro insieme alla maggioranza della Rsu dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. "Le cifre lorde per le quote degli accessori salariali che saranno corrisposte nel mese di novembre sono le seguenti – scrivono in una nota Viola Rossi della Cgil, Giorgio Cipollini della Cisl, Paolo Sabatini della Uil, Benito Rossi dell’Ugl salute e Fausto Menzietti della Fials –: quota produttività collettiva 2021 ex categoria A-B 525,10 euro, ex categoria BS-C 592,11 euro, ex categoria D-DS 665,12 euro. Gli importi per la produttività saranno calcolati a tassazione separata dal 23% al 27% circa. Per le quote relative alla progressione orizzontale 2021, non è facile stabilire esattamente le cifre perché gli importi sono diversificati pertanto diamo una indicazione di massima: ex categoria A 1.200 euro, ex categoria B 1.700 euro, ex categoria BS 1.900 euro, ex categoria C 2.300 euro, ex categoria D 2.450 euro, ex categoria DS 3.000 euro. A novembre ci sarà anche il pagamento dei mesi arretrati per coloro che hanno aderito alle prestazioni aggiuntive. Il passo immediatamente successivo sarà bandire l’avviso per le progressioni 2022 per tutti quei dipendenti che non hanno avuto ulteriori progressioni dall’anno 2015, mentre il pagamento della produttività 2022, orientativamente, verrà effettuato entro i primi mesi dell’anno nuovo".

l. c.