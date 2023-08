Acciarri: "Piano aperto e coraggioso"

"È un Piano socio sanitario aperto e coraggioso perché abbiamo visto come con la pandemia può cambiare repentinamente l’emergenza e variare le esigenze dei pazienti". Descrive così il nuovo Piano socio sanitario approvato mercoledì, il consigliere regionale Monica Acciarri. "Mi aspettavo – dice la rappresentante della Lega – che le opposizioni presentassero degli emendamenti che potevamo anche condividere perché questo Piano prevede proprio l’apertura a nuove integrazioni. Credo quindi che, pur non condividendo la filosofia generale del Piano, non ci siano state questioni forti da emendare. Questo Piano socio sanitario narra una visione generale, un percorso, un programma lungimirante con scelte precise. Ad esempio non perseguire l’idea dei plessi unici ospedalieri perché si è visto che con la pandemia è stato più utile avere plessi dislocati sul territorio. E mi riferisco in particolare al Piceno dove era stato programmato un ospedale unico in un paese della vallata, depotenziando quelli del capoluogo e di San Benedetto. Le Marche, in assenza di accordi di confine, devono continuamente fare i conti a sud con i cittadini dell’Abruzzo che scelgono i nostri ospedali. Poi però accade che a nord si generi una mobilità passiva che vede cittadini marchigiani rivolgersi a strutture sanitarie dell’Emilia Romagna. La mobilità attiva del Piceno sarà al centro di investimenti per premiare gli operatori sanitari grazie ai quali c’è stato un notevole sviluppo economico che prima veniva ingoiato dall’Asur regionale e andava a ripianare debiti al nord. Oggi con l’Ast e con l’autonomia si potrà creare ulteriore sviluppo economico".