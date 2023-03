Accise gasolio e maxi evasione da mezzo milione

Avrebbero sottratto all’accertamento e al pagamento delle relative accise ben 651.22 litri di gasolio agevolato per motopesca, tradotto in un’evasione di accise e valore aggiunto evasi per 563 mila euro. Per queste sono finite nei guai tre persone. Due uomini hanno già definito la loro posizione, mentre una donna è sotto processo, difesa dall’avvocato Alessandro Angelozzi. Secondo la procura di Ascoli la donna era legale rappresentante della ditta Cardi & Palestini. In concorso con il legale dell’impresa di trasporti Mastrocolo&Mancini avrebbero sottratto 93mila litri di gasolio agevolato nel 2015 e 558mila litri nel 2016. La prima ditta avrebbe effettuato 14 acquisti di gasolio agevolato da svariati fornitori che risultava trasportato dalla seconda e poi falsamente erogato e fatturato alle società armatrici di sei motonavi di base a Giulianova e non ormeggiate per rifornimento nel porto di san Benedetto nei giorni in cui risultavano i rifornimenti.