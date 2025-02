Accoglienze e rispetto della natura: via al bando per i ragazzi

È stato ufficialmente aperto il nuovo bando per il servizio Civile Universale, che offre ai giovani la possibilità di impegnarsi in progetti di valore sociale, culturale ed ambientale sul territorio. Tra le opportunità disponibili, anche il comune di Ripatransone ospita diversi progetti, offrendo occasioni di crescita e formazione per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ripatransone è inoltre nella lista di quei Comuni che parteciperanno attivamente al programma con ‘Il villaggio della speranza 4.0’: piccole impronte; con l’assistenza minori si vuole aumentare l’intensità di servizi educativi ed assistenziali per i minori, favorendo l’inclusione sociale attiva dei minori più svantaggiati ed offrendo supporto educativo alle famiglie in maggiore difficoltà. ‘Ambientiamoci 6.0’: tra terra ed acqua; con la riqualificazione ambientale si intende aumentare la conoscenza delle tematiche ambientali. ‘Riprendiamo il filo 6.0’: cultura in movimento; con la promozione paesaggistica si vuole promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici e culturali del territorio tramite una nuova sensibilità per la tutela e lo sviluppo del patrimonio storico, artistico ed ambientale. Insomma, ambiti diversi ma tutti inerenti alla convivenza, all’accoglienza e al rispetto dell’ambiente.

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 14 del 18 febbraio.