San Benedetto del Tronto (Ascoli), 9 gennaio 2019 - Si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di San Benedetto la donna di 52 anni, I. F., accoltellata dal figlio nella prima serata di ieri nell’appartamento di una casa popolare di via Manara, di fianco al parcheggio del centro commerciale “Smeraldo”.

La donna è stata colpita alla spalla, ma solo di striscio, ma in modo profondo al fianco sinistro tanto che si è reso necessario un delicato intervento a seguito di una grave emorragia. La lama del coltello da cucina, usato dal ragazzo, aveva reciso un’arteria che i medici della Chirurgia del “Madonna del Soccorso” hanno dovuto suturare. L’operazione è durata un paio d’ore, durante la quale i medici hanno suturato anche la ferita alla spalla sinistra con qualche punto, poiché era piuttosto superficiale. Dopo l’intervento la cinquantaduenne è stata ricoverata in Rianimazione, ma non correrebbe pericolo di vita.

Sul fronte delle indagini i carabinieri, dopo circa tre ore dall’accaduto, in via Toscana, hanno rintracciato il figlio della donna che si era dato alla fuga portandosi dietro il cane. Probabilmente si aggirava attorno all’ospedale per cercare di capire cosa stesse accadendo, forse pentito per quello che aveva commesso. Il giovane è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Marino del Tronto, poiché c’era il pericolo di fuga.

In passato, aveva avuto comportamenti di un certo tipo con altre persone, ma senza mai arrivare a gesti cosi estremi. Con la madre, invece, era stato sempre molto protettivo, stando a quando la stessa donna avrebbe affermato dopo il ferimento. Al momento non si conoscono i motivi del litigio sfociato nell’accoltellamento. Gli investigatori dell’arma, appena sarà possibile, ascolteranno la donna.