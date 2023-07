Accordi Disaccordi live "Ecco il nostro gipsy jazz"

Questa sera, per il secondo anno di fila, gli Accordi Disaccordi si esibiranno al parco Wojtyla, in via Lombardia di San Benedetto, nell’ambito del Festival gipsy jazz Marche Manouche e per l’occasione saranno accompagnati dalla violinista e compositrice Anais Drago. Inizio del concerto ore 21.15, ingresso libero. Il trio è composto da Alessandro di Virgilio, Dario Berlucchi e Dario Scopesi. Alcuni dei brani che gli Accordi Disaccordi presenteranno dal vivo sono estratti dal loro ultimo album Decanter, già disponibile sulle piattaforme streaming.

Per chi non vi conosce, perché il nome Accordi disaccordi e dove vi collocate sotto il profilo musicale?

"Decanter è una fotografia di quello che siamo come musicisti e ascoltatori. Abbiamo condensato le diverse influenze e gusti musicali che definiscono ognuno di noi, creando il nostro personale sound. Gipsy jazz e bolero ma anche pop e rock. Insomma un piede nella tradizione che ci ha fatto scoprire il gipsy jazz, e un altro nella modernità ricercando sonorità dal gusto cinematografico. Il cinema è da sempre uno dei fili conduttori che lega la nostra musica. Non a caso abbiamo scoperto il gipsy jazz attraverso i film di Woody Allen e successivamente siamo orgogliosi di poter dire che molti dei nostri brani sono stati scelti come colonna sonora di film. Uno su tutti Stay che è diventata parte del film Fabrizio De André e PFM – il concerto ritrovato".

Il decanter è un contenitore dove un vino si ossigena esaltando profumi ed aromi. Quale analogia con la vostra musica?

"Ci piace vedere il nostro ultimo lavoro Decanter come un insieme di profumi ed aromi, che si amalgamano bene insieme, ricercando un mix equilibrato e piacevole. Il jazz è sempre stata una musica in grado di accogliere stili e generi diversi e farli propri. Credo che la nostra proposta musicale si collochi proprio in questo filone".

Vi coinvolge di più una bella canzone o una colonna sonora?

"Difficile scegliere se prendiamo il meglio di entrambi i mondi. Ma se dobbiamo scegliere… colonna sonora! Siamo da sempre legati al mondo del cinema, abbiamo scoperto il gipsy jazz grazie ai film di Woody Allen a siamo orgogliosi di poter dire che molti dei nostri brani sono diventati colonne sonore. É stata un’emozione infatti sentire i nostri brani nei film Fabrizio De André e PFM - il concerto ritrovato e Vicini di casa".

Cosa vi attendete da questa data sambenedettese?

"Ci aspettiamo di divertirci così come lo scorso anno. Il pubblico è stato caloroso e partecipe e ci aspettiamo una serata simile. Siamo particolarmente felici di ritrovare Anais Drago con noi a completare il quartetto. Sarà un’occasione per sperimentare i nuovi arrangiamenti con violino e chitarra elettrica!".

L’evento è organizzato da Comune, Arte Viva, Assoartisti Adriatico Antoniana Eventi.

Marcello Iezzi