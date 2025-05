Accordo biennale, Ceres sponsor della Samb

Gran colpo dell’ufficio marketing della Samb. I responsabili Maurizio Di Ubaldo e William Clementi hanno chiuso l’accordo biennale con Ceres spa che sarà JerseySponsor del club rossoblù per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Brand danese con cuore operativo in Italia, Ceres fa parte del gruppo Royal Unibrew, uno dei principali produttori di birra a livello internazionale. La sede del brand è a Milano, mentre la produzione si svolge nello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. Negli ultimi anni Ceres ha scelto di schierarsi al fianco dello sport autentico, sostenendo il calcio vero e le realtà che lo rendono grande ogni giorno. Con la campagna "Per il bere della squadra", l’azienda lombarda celebra la passione genuina delle tifoserie, i valori del territorio e lo spirito di appartenenza che solo lo sport sa generare. Il logo Ceres campeggerà sul retro maglia da gara della formazione rossoblù. Anche la Ceres con una nota sul proprio profilo facebook annuncia l’accordo con la Samb. "Ceres e U.S. Sambenedettese -si legge- per un calcio vero. Quello fatto di sudore, passione, bandiere e mani strette sugli spalti. Siamo orgogliosi di diventare main spoinsor di una delle squadre di provincia più iconiche d’Italia. Il nostro logo sarà sulla maglia, la nostra birra allo stadio nei momenti che contano: dal riscaldamento al terzo tempo. Per brindare insieme, ovunque vada". Sarà comunque una settimana importante per la Samb che deve completare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il primo step è quello della trasformazione sociale da società sportiva dilettantistica a società sportiva commerciale a responsabilità limitata. Operazione che il presidente Vittorio Massi espleterà nei prossimi giorni. Inoltre dovrà essere presentato anche l’atto di assegnazione da parte del Comune dell’utilizzo del Riviera delle Palme per lo svolgimento delle gare di campionato. In tal senso sabato prossimo è in programma un incontro in municipio per la firma della convenzione quinquennale. In merito all’iscrizione, poi, la Samb ha già presentato la fideiussione bancaria di 350mila euro, la relativa tassa d’iscrizione e le liberatorie dei calciatori fino a tutto il mese di maggio. Il termine ultimo per completare e presentare la documentazione è il prossimo 6 giugno. Ed infine a breve partiranno i lavori di manutenzione del terreno di gioco del Riviera delle Palme. La ditta Arte Verde di Eliano D’Angelo inizierà con la scarifica del campo e successivamente ecco la trasemina con la gramigna, la bucatura ed infine la concimazione. Entro fine luglio il manto erboso del Riviera sarebbe in condizioni tali da potere ospitare amichevoli di prestigio ad agosto. Si parla di un test della Roma contro un club straniero.

Benedetto Marinangeli