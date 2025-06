Accordo biennale per Leonardo Pezzola: la Samb vicina alla firma

Un biennale per Leonardo Pezzola. La Samb sta lavorando con l’agente del centrale toscano proprio su questo accordo. Le parti sono vicinissime e la fumata bianca potrebbe esserci già nelle prossime ore. Pezzola si è confermato uno dei punti di forza dell’undici di Ottavio Palladini ed ha sempre manifestato la sua volontà di restare in rossoblù. Già lo scorso anno aveva rifiutato alcuni club di C per conquistare il professionismo proprio con la Samb, dopo la deludente stagione dello scorso anno. E così è stato. Con Gennari ha composto un tandem di provata affidabilità. L’ex Nardò non ha raggiunto l’accordo con il club del Riviera delle Palme ed è seguito dalla Pistoiese con cui è prossimo alla firma. Lunedì scorso c’è stata la firma di Alessio Zini che si è unito per altre due stagioni al sodalizio del Riviera delle Palme. Il suo contratto, ora, si chiuderà nel mese di giugno del 2027. Nel campionato appena concluso, Zini ha giocato un totale di 27 partite trovando due reti (contro Termoli e Civitanovese) e fornendo altrettanti assist. Un vero e proprio jolly del reparto arretrato con Palladini che lo ha adattato con ottimi risultati anche sull’out destro formando un’ottima verticale con Sabah Kerjota. I prossimi a legarsi alla Samb anche per la prossima stagione sono l’attaccante Nazzareno Battista e il centrocampista, ma anche esterno sinistro difensivo Simone Paolini. Intanto Emanuele Semprini lascia la Samb ed è entrato nel mirino del Campobasso. L’obiettivo del club rossoblù è quello di inserire alle spalle di Orsini un portiere, anche giovane, ma più strutturato sotto il profilo fisico. A breve verranno anche formalizzati gli accordi in itinere con l’attaccante Ferrari, il centrocampista Bongelli e il terzino destro Vesprini. Tre giovani di indubbio valore che vanno a rinforzare il numero degli under. Giovani che in C non è obbligatorio schierare ma che in caso di minutaggi importanti possono garantire introiti economici per la società. La Samb è anche sul punto di vincolare in modo pluriennale il centrocampista Moussa Toure. Il procuratore del calciatore guineano è riuscito, infatti a sbloccare la vicenda relativa all’indennizzo che il club del Riviera delle Palme doveva alle due società francesi in cui Toure ha militato prima di venire alla Samb. Una volta tornata tra i prof, il sodalizio rossoblù secondo il regolamento Fifa è obbligata a pagare un conguaglio in denaro. La situazione sembra essersi delineata. Il classe 2005 è seguito da diversi club professionistici. Ulteriore passo in avanti, infine, per quanto riguarda il centrocampista Vincenzo Alfieri. Le parti si sono di nuovo incontrate ed ora si troverà una strategia comune per trattare con il Benevento. Operazione che potrebbe andare in porto.

Benedetto Marinangeli