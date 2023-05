Accordo con la Regione Entro maggio le indennità per gli operatori sanitari

Ammontano a 1.278.078 euro le risorse assegnate alla Regione Marche per il pagamento delle indennità al personale sanitario del comparto (infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari e tecnici di radiologia) operanti nei servizi di Pronto soccorso e di emergenza-urgenza. All’azienda sanitaria territoriale di Ascoli, in base alla ripartizione tra le Ast in rapporto al numero dei dipendenti che dal primo gennaio 2022 lavorano nei servizi interessati, vanno 232.913 euro. L’indennità è di 80 euro per 12 mensilità. Per quanto riguarda le modalità di pagamento – così come si legge in una nota del Nursind – "le parti convengono che la corresponsione a regime dell’indennità dovrà essere effettuata entro il mese di maggio. Gli arretrati relativi all’annualità 2023 dovranno essere corrisposti nel mese di giugno, mentre quelli relativi all’annualità 2022 nel mese di luglio". Il tutto è frutto di un accordo che è stato raggiunto tra la Regione e le organizzazioni sindacali del comparto che avevano chiesto, appunto, il riconoscimento dell’indennità spettante al personale che presta servizio nell’emergenza e urgenza, come previsto dall’articolo 107 del Ccnl sottoscritto in data 2 novembre 2022. "Le risorse messe a disposizione per la Regione Marche – dice l’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini – sono di 1.278.078 euro, ripartite tra le aziende in base al numero dei dipendenti di tutte le aree e di tutti i ruoli dei servizi dell’emergenza. Saranno ben 1.520 gli operatori che ne potranno beneficiare". I sanitari destinatari, nello specifico, sono quelli che prestano servizio: al Pronto soccorso Dea primo e secondo livello (compreso il Pronto soccorso pediatrico dell’Aou delle Marche e i Pronto soccorso ginecologici istituiti come equipe autonoma ed esclusi i fast track ad accesso diretto eo da triage), Obi-Murg (qualora ricompreso nella struttura complessa della medicina d’accettazione e d’urgenza) e servizio di Pronto soccorso dell’Inrca, Punti di primo intervento, elisoccorso, centrale operativa 118 e Potes, radiologia di Pronto soccorso con turni dedicati. Ad esprimere soddisfazione sono le organizzazioni sindacali. "Come segreteria regionale alla quale hanno partecipato Domenico Sanfilippo, Roberto Tassi e Marco Cornacchia – fa sapere il Nursing Up – ci possiamo ritenere soddisfatti per l’ampliamento della platea degli aventi diritto e per l’aumento dell’importo riguardante l’indennità".

Lorenza Cappelli