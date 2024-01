Accordo con le società per i ripetitori ad Acquaviva

Il comune di Acquaviva Picena incasserà 19mila euro ogni anno dalle concessioni d’uso a titolo oneroso per l’installazione di apparati tecnici di telecomunicazione su spazi di proprietà dell’Ente. Sono stati infatti firmati gli accordi con Iliad Italia, con Tim e Vodafone. I ripetitori telefonici saranno installati, nel rispetto del Piano delle antenne, nell’area accanto al cimitero, distante dalle abitazioni e da insediamenti lavorativi.

A breve l’azienda procederà all’installazione delle attrezzature in base all’accordo che prevede una durata di nove anni, estendibile di altri sei se non ci saranno disdette. Vi è poi la questione dei ripetitori che erano rimasti "bloccati" all’interno dell’hotel Abbadetta, chiuso da anni, che non erano più raggiungibili per le manutenzioni, generando un disservizio in un’ampia zona di Acquaviva.

Gli impianti sono stati sostituiti con un palo provvisorio, sempre nella zona del cimitero, in attesa di sistemare definitivamente la situazione che va avanti da troppo.