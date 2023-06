Accordo per il nuovo ospedale, Nos critica Spazzafumo per la mancanza di servizi efficienti

Accordo per il nuovo ospedale, anche Nos (Nuovi Orizzonti Sambenedettesi) criticaSpazzafumo: "Intanto – scrive Daniele Primavera – perché nulla si sta facendo per migliorare nell’immediatezza la qualità delle prestazioni offerte dall’ospedale sambenedettese, nell’assenza di qualunque rivendicazione di servizi tempestivi ed efficienti. Inoltre perché del futuro si sta ragionando in termini urbanistici quantitativi e non sanitari. Si discute molto della ‘scatola’ ma senza un progetto chiaro. C’è chi come il sindaco parla di ‘ospedale di primo livello’, chi come la regione ha finora parlato di ‘primo livello su due plessi’, e già non è affatto la stessa cosa; ma senza impegni chiari e formali, e anche una pianificazione economica a regime, il rischio è che ci si ritrovi con un semplice presidio di baseDel resto aver coinvolto il solo comune di San Benedetto ignorando gli altri sindaci è un chiaro segnale di ridimensionamento del progetto, che pare avere come obiettivo quello di essere un piccolo presidio locale".