Accorpamenti sventati nel Piceno

Nessun accorpamento, nella provincia di Ascoli, è previsto per il prossimo anno scolastico. Il disco verde della Regione alla rete scolastica 20242025, in base alla nuova legge sul dimensionamento, c’è stato e comporterà la perdita, nelle Marche, di ben 19 autonomie rispetto a quelle attuali. Non nel Piceno, però. La Provincia di Ascoli è l’unica, nella regione, non chiamata a operazioni di dimensionamento e, dunque, non tenuta ad accorpamenti di istituti scolastici. Sia utilizzando i criteri ministeriali, sia secondo la salvaguardia delle vecchie autonomie normodimensionate, sia sulla base del rapporto tra autonomie e popolazione scolastica, il sistema scolastico provinciale è infatti in linea con la nuova normativa. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Provincia, Sergio Loggi. "Continueremo a mantenere il governo del dimensionamento e dell’offerta formativa nel territorio Piceno – spiega Loggi – che la legge attribuisce in via esclusiva alla Provincia. E continueremo a farlo nel rispetto della norma, in maniera trasparente e equilibrata, senza condizionamenti di alcun tipo che potrebbero avere effetti sulla pelle dei nostri studenti. La denatalità è un fatto incontestabile e sui prossimi anni si addensano nubi per le scuole di tutta Italia, anche per via dei progressivi tagli ministeriali che andranno avanti fino al 2027. Concordiamo con il presidente della Regione Acquaroli sulla necessità di sviluppare un ragionamento di programmazione complessivo e attento, trasformando una imposizione numerica ministeriale in una opportunità per rivedere l’assetto del sistema formativo del territorio in chiave di razionalizzazione. Lo faremo con i tempi e i modi necessari, concertando un piano che veda al tavolo tutti i soggetti interessati per il solo bene del territorio: sindaci, dirigenti scolastici, mondo dell’economia e del lavoro, forze sociali"."‘Questo significa – conclude Loggi – un netto rifiuto ad operazioni improvvisate, approssimative e irrituali calate dall’alto, ad ingerenze, scorciatoie, o addirittura scavalcamenti contro la norma. La Provincia di Ascoli, come dimostrano i fatti, in questi anni ha compiuto virtuosamente il suo compito e rappresenta un modello di riferimento".

Lorenza Cappelli