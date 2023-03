Accusata di stalking donna viene assolta

Il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti ha assolto una giovane donna ascolana accusata di stalking nei confronti del compagno a seguito di comportamenti petulanti. Ha chiesto la condanna a cinque mesi il pubblico ministero Gennaro Cozzolino al termine della requisitoria finale. Ascoltate le argomentazioni espresse nell’arringa difensiva dall’avvocato Felice Franchi, il giudice ha infine assolto l’imputata. I fatti oggetto del processo risalgono a gennaio 2022 quando la donna era accusata di aver effettuato una lunga serie di telefonate che avevano arrecato disturbo all’ex compagno che non potendone più l’aveva denunciata. Durante il processo la difesa dell’imputata ha dimostrato che si trattava di telefonate volte semplicemente a fare ritorno a casa per esigenze del figlio, nel momento in cui la donna stava male. E’ stato prodotto anche un video che è stato visionato dal giudice che ha valutato come non punibile la condotta della donna che è stata quindi assolta.