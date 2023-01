Accusato di abusi, Strappelli resta in carcere

Deve rimanere in carcere Maurizio Strappelli, il 60enne ascolano arrestato il 10 dicembre 2022 perché accusato di aver sottoposto ad abusi sessuali una ragazzina fra il 2014 e il 2016, periodo in cui la giovane ascolana aveva fra 14 e 16 anni, ed era dunque minorenne. Il tribunale del Riesame di Ancona ha infatti respinto il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Massicci volto ad ottenere la revoca dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti su richiesta della Procura che lo accusa di atti sessuali su minore, violenza sessuale e minacce nei confronti della ragazza. Il penalista però non demorde e valuta la possibilità di presentare un ulteriore ricorso indirizzato stavolta alla Corte di Cassazione.

Strappelli resta dunque in carcere, ma non è più detenuto a Marino del Tronto. Si trova infatti rinchiuso nel carcere di Piacenza dove è stato trasferito poco prima di Natale. Lì ha atteso il pronunciamento del Riesame che ieri ha depositato la decisione motivando perché la misura cautelare della custodia in carcere è ritenuta la più idonea. L’avvocato Massicci riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza fatti propri dalla Procura di Ascoli e dal giudice Giusti, aggiungendo che non erano stati opportunamente valutati gli elementi in favore del suo assistito. Per il Riesame, invece, il racconto della ragazza è spontaneo e genuino, al netto di alcune imprecisioni che il collegio per altro considera "fisiologiche in considerazione del grado di maturazione della giovane che le rendeva possibile comprendere quanto patito solo a distanza dai fatti e a seguito di un sostegno psicologico". Rilevanti per il Riesame anche le testimonianze presenti nel fascicolo e che completano un quadro indiziario ritenuto "univoco e grave".

I giudici dorici ritengono sussista, come sostenuto dal giudice Giusti, il pericolo di reiterazione del reato, anche alla luce "della personalità dell’indagato, per come la stessa emerge dalle intercettazioni e dal generale compendio indiziario". Severa la considerazione finale del Riesame riguardo la richiesta di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Misura ritenuta "non adeguata in ragione della necessità di un controllo stringente sull’indagato, stante la personalità dello Strappelli per come emersa e ritenuta connotata da incapacità di autocontrollo".

Peppe Ercoli