Accusato di abuso d’ufficio. Geometra comunale assolto

Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza pronunciata dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti al termine del processo celebrato con rito abbreviato a carico di un 45enne accusato di abuso d’ufficio, reato che secondo la procura di Ascoli aveva commesso nella veste di geometra dipendente di un comune dell’hinterland. L’uomo era stato assunto a tempo parziale con il compito di seguire direttamente i lavori in somma urgenza, compreso quello di procedere all’assegnazione di incarichi ai tecnici e alle ditte, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate. Per l’accusa l’imputato aveva eluso le norme stabilite dal commissario alla ricostruzione post terremoto del 2016 riguardo il codice degli appalti per la ricostruzione e il regolamento comunale sulla ripartizione per la ripartizione dei fondi approvato nel 2001 e non aggiornato; in particolare violando il decreto legislativo che ancorava l’erogazione degli incentivi alla presenza di una gara, escludendo tale possibilità per i lavori effettuati senza gara, in somma urgenza. In questo modo aveva firmato, quale responsabile del procedimento, la liquidazione di incentivi a proprio favore percependo tra il 2017 e il 2020 una serie di singole determine per un ammontare complessivo di quasi 50 mila euro. Nell’arringa difensiva l’avvocato Mauro Gionni ha sostenuto che "il codice degli appalti, di cui al decreto legislativo all’epoca vigente, non esclude la possibilità per i tecnici dei comuni di applicare gli incentivi di cui all’articolo 113 del codice degli appalti. Per cui ogni comune, come soggetto attuatore, si è regolato nel rispetto del regolamento vigente dell’ente sugli incentivi". Per il penalista, inoltre "l’utilizzo della procedura di somma urgenza nella maggioranza dei casi è stata circostanza necessaria e imprescindibile al fine di assicurare celeri interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture, considerata la portata dell’emergenza scaturita dall’evento sismico. Ha inoltre consentito notevoli risparmi dei fondi assegnati mediante l’applicazione di un ribasso d’asta del 20 per cento sul prezzario ufficiale".

Peppe Ercoli