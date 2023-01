Accusato di dichiarazione infedele Imprenditore viene assolto

Di dichiarazione infedele era imputato un imprenditore di Acquaviva Picena che è per questo finito sotto processo. Imponente la somma che la Procura di Ascoli, all’esito delle indagini della Guardia di Finanza, contestava allo stesso quale evasa nell’anno d’imposta 2012, superiore alla soglia di punibilità: ovvero 381mila euro di imposta evasa ai fini Irpef e 192mila euro evasi ai fini Iva: in tutto, dunque ben 571mila euro di evasione. A questa conclusione la magistratura era arrivata calcolando un volume d’affari di circa 920mila euro. L’uomo, difeso dall’avvocato Mario Ciafrè, è stato assolto dal giudice del tribunale di Ascoli Proietti per non aver commesso il fatto. Alla quantificazione dell’evasione partendo dal volume d’affari, la Procura ascolana era arrivata tenendo conto dei versamenti effettuati dall’imprenditore di Acquaviva su conti correnti in sei istituti di credito. Versamenti che, secondo l’avvocato Ciafrè, non dimostravamo però alcun illecito commesso. Nella sua arringa difensiva il penalista ascolano ha infatti sostenuto che le cifre contestate non potevano essere considerate "ricavi omessi", ma rappresentavano "il frutto di un giro di assegni fra familiariamici dell’imprenditore e gli istituti di credito che nell’anno in questione si era reso necessario per sopperire ad una situazione di grave difficoltà economica". Una tesi, accompagnata da documentazione appropriata, che ha convinto il giudice Proietti. p. erc.